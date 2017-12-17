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Otomobili habersiz alıp kaza yapan oğluna 'üzülmeyin, yenisini alırım' dedi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Emre Y. (16), ailesinden habersiz evin önünden bindiği otomobille dolaşırken, kontrolünü kaybettiği araçla yolda takla attı. Kazada sürücü Emre Y. ve yanındaki arkadaşı İlyas K.(16) yaralandı. Kazayı duyup, olay yerine gelen Emre Y.’nin anne ve babası, yerde yatan çocukların başında gözyaşı döküp, "Çocuklar, kazayı kafanıza takmayın. Sizler, iyi olun" dedi.

Otomobili habersiz alıp kaza yapan oğluna 'üzülmeyin, yenisini alırım' dedi

Kaza, ilçeye bağlı Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara’da oturan Nihat ve Türkan Y.çiftinin oğulları lise öğrencisi Emre Y., evin önünde park halindeki 67 DZ 722 plakalı otomobili ailesinden habersiz alıp, arkadaşı İlyas K.ile birlikte dolaşmaya çıktı. Emre Y.’ninkullandığı otomobil, Kurtuluş Caddesi üzerinde kontrolden çıktı. Kazasonucu otomobil, hurdaya dönerken, Emre Y.ile İlyas K.yaralandı. Kazayı duyup, olay yerine gelen Emre Y.’ninanne ve babası, çocuklarıyerde yatarken görünce gözyaşı döktü.

Babasını gören Emre Y.’nin 'Baba kaza yaptım, araba gitti. Ne yapacağız?' demesi üzerine baba Nihat Y., "Çocuklar, kazayı kafanıza takmayın. Sizler iyi olun. Belin mi çok acıyor yavrum? Boynunda mı acıyor? Ağlama oğlum, üzülme yavrum. Boş ver sen arabayı. Sizde bir şey yok ya. Ben yeni araba alacağım. Siz üzülmeyin yavrum" diyerek, çocukları teselli etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı iki arkadaş, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Polis,kazayla ilgili soruşturma başlattı
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Tekirdağ #malkara
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mert şahin - 1 hafta önce
Acaba bu anne baba beni evlatlık olarak kabul ederler mi?Hem oğluna da arkadaşlık yaparım.Bir daha böyle kazalar yapmasını da önlerim.Kardeşçe geçiniriz.Siz ulaşırsanız bir zahmet bu dileğimi iletin lütfen.Eğer kabul ederlerse ,haber olarak yazarsanız ben size ulaşırım.
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Murtaza Tezbiçer - 1 hafta önce
Aman yeni arabayı çabuk al ki şımarttığın oğlun tekrar kaza yapsın. Hatta kazadan sonra üzülmemesi için cebine 10...15 bin lira koy ki üzüntüsü geçsin.
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