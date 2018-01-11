Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çapması sonucu 4 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çapması sonucu 4 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.



Gazi Bulvarı'nda seyir halinde olan S.S yönetimindeki 34 PF 7351 plakalı otomobil, yakınlarıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Ruba Halil'e çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, arkadan gelen M.B'nin kullandığı 48 D 7762 plakalı otomobilin altında kaldı.



Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Ruba Halil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.