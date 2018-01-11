Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çapması sonucu 4 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Gazi Bulvarı'nda seyir halinde olan S.S yönetimindeki 34 PF 7351 plakalı otomobil, yakınlarıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Ruba Halil'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, arkadan gelen M.B'nin kullandığı 48 D 7762 plakalı otomobilin altında kaldı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Ruba Halil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çapması sonucu 4 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çapması sonucu 4 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.