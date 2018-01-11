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Otomobilin çarptığı çocuk öldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çapması sonucu 4 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı çocuk öldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çapması sonucu 4 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Gazi Bulvarı'nda seyir halinde olan S.S yönetimindeki 34 PF 7351 plakalı otomobil, yakınlarıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Ruba Halil'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, arkadan gelen M.B'nin kullandığı 48 D 7762 plakalı otomobilin altında kaldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Ruba Halil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tarafik kazası #muğla #Dalaman
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