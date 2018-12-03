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Otomobilin çarptığı sürüde 41 koyun telef oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilin yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarpması sonucu 41 koyun telef oldu.

Otomobilin çarptığı sürüde 41 koyun telef oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 41 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Başkale istikametinden Van'a gelen F. H. yönetimindeki 65 AG 968 plakalı otomobil, Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi yakınlarında yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı.

Kazada, sürüdeki 41 koyun telef oldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, telef olan hayvanlar nedeniyle kapanan yolda araçların kontrollü olarak ilerlemesini sağladı.

Gürpınar Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yolda trafik normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #van
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