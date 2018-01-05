Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, D-130 karayolunda İzmit istikametine seyreden Y.A. yönetimindeki 34 LD 9341 plakalı otomobil, Hisareyn Karaköprü Mahallesi Atatürk Bulvarı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Maşuka Okumuş'a (72) çarptı.



Ağır yaralanan kadına, vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.



Daha sonra Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okumuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Maşuka Okumuş'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi.