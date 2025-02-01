Otomobilin çarptığı yaya öldü
Kayseri'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi üzerinde feci bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki C.H'nin kullandığı 38 ALJ 655 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki E.Ç'ye çarptı.
Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, E.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
E.Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı