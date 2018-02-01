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Otomobilini polislerin üzerine süren sürücü tutuklandı

Antalya'da yol uygulaması yapan polis ekiplerinin üzerine otomobilini sürüp kaçmaya çalışırken yakalanan sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi

Otomobilini polislerin üzerine süren sürücü tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekiplerinin üzerine otomobilini süren alkollü ve ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şirinyalı Mahallesi'nde yol uygulaması yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, M.C'nin kullandığı aracı durdurmak istedi.

M.C, ekiplerin evrak kontrolü yaptığı sırada polis memuru A.Y. ve Komiser Yardımcısı G.D'nin üzerine aracını sürerek kaçtı.

Bir süre sonra yakalanan ve doktor raporuyla 2,06 promil alkollü olduğu belirlenen M.C'nin, daha önce iki defa ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C, çıkarıldığı mahkemece "görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #polisin üzerine araç sürme #ehliyetsiz sürücü #antalya #alkollü sürücü
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