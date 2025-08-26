Otoparkta silahlar patladı: Yoldan geçen kadın kurşunların hedefi oldu!

Burdur’un Bucak ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. Şüpheli olayın ardından aracına binerek kayıplara karıştı.

Olay, saat 14.35 sıralarında Bucak ilçesi Karaayvatlar Mahallesi’nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Ali A. (34) ile Mustafa K. (43) otoparkta karşı karşıya geldi. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ali A., yanında getirdiği tabancayla Mustafa K.’ya ateş etti. Açılan ateş sonucu Mustafa K., sağ ve sol bacak kasık bölgesinden yaralandı.

Olay anında yoldan geçen Zülal U. (22) isimli genç kadın da seken kurşunlardan birinin kasık bölgesine isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Silahlı saldırının ardından aracına binerek kaçan Ali A.’nın yakalanması için polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

