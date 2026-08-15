Otoyolda dehşet anları: Tavanı kopan otomobildeki uzman onbaşı kurtarılamadı!
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya güzergahında arıza nedeniyle duran bir tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı D.C.G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul 23. Komando Tugay Komutanlığında görevli olan Piyade Uzman Onbaşı D.C.G. (25) idaresindeki 34 PTV 804 plakalı Toyota marka otomobil seyir halindeyken, güzergah üzerinde bekleyen bir tıra arkadan çarptı.
Çarpılan 41 AST 264 plakalı tırın, arızası sebebiyle ikinci şeritte durduğu ve M.K. (59) yönetiminde olduğu belirlendi. Kaza öncesinde tır sürücüsünün arızalanan aracını reflektörle işaretlediği bilgisi kayıtlara geçti.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle Toyota marka otomobilin tavanı tamamen koptu. Kontrolden çıkarak savrulan araç, o esnada çekicisinin onarımı için emniyet şeridinde bulunan Ö.H.D. (20) idaresindeki 54 AKG 100 plakalı başka bir araca daha çarptıktan sonra durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Uzman Onbaşı D.C.G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Acil olarak Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç asker, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Meydana gelen ölümlü kazanın kesin nedenlerini ve detaylarını belirlemek üzere yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. İşlemlerin ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.