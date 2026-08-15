Otoyolda dehşet anları: Tavanı kopan otomobildeki uzman onbaşı kurtarılamadı!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Uzman Onbaşı D.C.G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Acil olarak Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç asker, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.