Otoyolda feci kaza: Tır bariyerleri aşıp karşı şeride geçti

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan yolcu otobüsünün şoförü, girmesi gereken sapağı kaçırınca ani fren yaparak manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen ve Gaziantep’ten Romanya’ya halı taşıyan tır, hızla otobüse çarptı.

Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tırın kasasında yüklü halılar ise yola saçıldı. Yolcular panikle otobüsten inerken, kazada ölü ya da yaralı olmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.



TRAFİK KAPANDI, HALILAR BAŞKA ARACA YÜKLENDİ

Kazanın ardından Edirne ve Ankara istikametinde bazı şeritler trafiğe kapandı. Yola saçılan halıların başka bir tıra yüklenmesinin ardından trafik akışı yeniden sağlandı.



TANIKLAR O ANLARI ANLATTI

Tır şoförü Hüseyin Uğur, kazayı şöyle anlattı:

"Normal şeridinde ilerliyordu, ancak girmesi gereken sapağı kaçırdı. Otobüse çarpmamak için manevra yaptım ama yine de köşesinden vurmak zorunda kaldım."

Otobüs yolcularından Erdal Ayaz ise kaza anında yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

"Yeğenimle arka koltukta oturuyorduk. Yolcular azaldığı için muavin bizi ön tarafa aldı. Öne geçtikten 10-15 dakika sonra otobüs ani fren yaptı. Arkadaki tır çarpınca şarampole yuvarlandık. Aracın halini görüyorsunuz. Eğer arka koltukta kalsaydık, belki de şu an hayatta olmayacaktık."

Büyük bir faciaya yol açabilecek kazada kimsenin yara almaması teselli kaynağı oldu.