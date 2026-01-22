Otoyolda korkutan anlar: Seyir halindeki otomobil alev aldı

Bursa-İzmir Otoyolu’nda seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Bursa’da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bursa-İzmir Otoyolu Görükle Hal Kavşağı mevkiinde, Görükle istikametinde meydana geldi. Ahmet Y. yönetimindeki 07 NYM 70 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu.

Kısa süre sonra otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, alev topuna dönen aracını çaresizce izlerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kaza
