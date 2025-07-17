Otoyollarda kritik uyarı! Bu güzergahlarda trafik yavaşlayacak, şeritler kapanacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Özellikle Avrupa Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ve birçok ana güzergahta şerit kapatmaları ve alternatif güzergah yönlendirmeleri yapılacağı bildirildi. İşte güncel yol durumu ve uyarılar…

Avrupa Otoyolu’nun 0-1. kilometrelerinde Ispartakule gişelerinden otoyola girişler kapatıldı. Bu güzergahta sürücüler D-100 Karayolu üzerinden alternatif yollara yönlendiriliyor. Otoyoldan çıkışlar ise şerit daraltması yapılarak kontrollü olarak sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli il sınırı ile Adapazarı Kavşağı arasındaki 4-8. kilometrelerde, İstanbul-Ankara istikametinde bakım-onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu’nun 0-3. kilometreleri arasındaki üst yapı onarımı nedeniyle Aydın-İzmir istikametinde sağ şerit ile emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu’nun İzmir istikameti 8-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kapatıldı. Ulaşım, İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü olarak devam ediyor.

Polatlı-Yunak yolunun 36-54. kilometreleri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Tayakadın-Hasdal yolunun 52-54. kilometrelerinde yürütülen yaya üstgeçidi çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Uluborlu-Senirkent yolunun 17-18. kilometrelerinde yapılan menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.

Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometrelerinde yapılan çalışmalar dolayısıyla bu kesimde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çamlıhemşin ayrımı-Rize-Artvin il sınırı yolunun 0-30. kilometreleri arasında yapılacak çim biçme ve ağaç budama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.