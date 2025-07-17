Otoyollarda kritik uyarı! Bu güzergahlarda trafik yavaşlayacak, şeritler kapanacak
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda güzergahta şerit kapatmaları ve yönlendirmeler yapıldığını duyurdu. İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar…
Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Özellikle Avrupa Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ve birçok ana güzergahta şerit kapatmaları ve alternatif güzergah yönlendirmeleri yapılacağı bildirildi. İşte güncel yol durumu ve uyarılar…
Avrupa Otoyolu’nun 0-1. kilometrelerinde Ispartakule gişelerinden otoyola girişler kapatıldı. Bu güzergahta sürücüler D-100 Karayolu üzerinden alternatif yollara yönlendiriliyor. Otoyoldan çıkışlar ise şerit daraltması yapılarak kontrollü olarak sağlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli il sınırı ile Adapazarı Kavşağı arasındaki 4-8. kilometrelerde, İstanbul-Ankara istikametinde bakım-onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak veriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu’nun 0-3. kilometreleri arasındaki üst yapı onarımı nedeniyle Aydın-İzmir istikametinde sağ şerit ile emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Bursa Çevre Otoyolu’nun İzmir istikameti 8-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kapatıldı. Ulaşım, İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü olarak devam ediyor.
Polatlı-Yunak yolunun 36-54. kilometreleri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Tayakadın-Hasdal yolunun 52-54. kilometrelerinde yürütülen yaya üstgeçidi çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.
Uluborlu-Senirkent yolunun 17-18. kilometrelerinde yapılan menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.
Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometrelerinde yapılan çalışmalar dolayısıyla bu kesimde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Çamlıhemşin ayrımı-Rize-Artvin il sınırı yolunun 0-30. kilometreleri arasında yapılacak çim biçme ve ağaç budama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı