ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el otomobil fiyatları fırladı! İlan sitelerinde son durum

Otomobiller için Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yönelik yapılan yeni düzenlemeyle birlikte vergi dilimleri değişti, motor hacmi ve yakıt türüne göre yeni matrahlar belirlendi. Değişiklik sonrası otomobil şirketleri fiyat listelerini internet sitelerinden kaldırdı, ikinci el araç piyasasında ise hareketlilik başladı.

Otomobil alıcıları için kötü haber, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesi oldu. Yeni sistemde, araçların motor hacmi, vergisiz satış fiyatı (vergi matrahı), yakıt türü, emisyon değeri ve menzil gibi çok sayıda teknik kritere dayalı kademeli ve detaylı bir yapı getirildi.



Elektrikli otomobillerdeki ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildi. Kamyon ve minibüs gibi lüks arazi araçları için ise oran yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Bu artışlar, doğrudan etiket fiyatlarına yansımaya başladı.

İKİNCİ EL PİYASASI HAREKETLENDİ

Düzenlemenin ardından bazı otomobil markaları web sitelerindeki fiyat listelerini geçici olarak kaldırırken, ikinci el araç ilan sitelerinde fiyatların yükseldiği görüldü. Özellikle düşük kilometreli ve yeni modellerin ilanlarında ciddi artışlar yaşandı.

ÖTV artışlarının ikinci el piyasasına yansıması sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar fiyat artışlarını doğal karşılarken, bazıları “fırsatçılık” yapıldığını savunarak sert tepki gösterdi.