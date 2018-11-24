İlik bekleyen Öykü Arin için başta İzmirliler olmak üzere Türk milleti harekete geçti. Çok sayıda ilde vatandaşlar, kan vermek için hastanelere koştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 3,5 yaşındaki Öykü’ye donör olabilmek için kan verdi.

Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin’i için Türk milleti umut olmak istiyor. Öykü’ye nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi tanısı konuldu. 16 Kasım’da rahatsızlıkları nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatırıldı.



Öykü Arin ilik nakli bekliyor. Başta İzmir’de olmak üzere Türkiye’de Öykü için umut kampanyası başlatıldı. Yurttaşlar Öykü’ye umut olmak için hastanelere koştu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Öykü Arin Yazıcı’ya destek olmak için seferberliğe katıldı. Belediye çalışanları, belediye binası önüne kurulan Kızılay aracında donör olabilmek için kan verdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de kan vererek başlatılan kampanyaya destek oldu.



Kampanyada toplanan kan örnekleri ortak bir veri tabanında kaydedilecek. Tahlil sonuçları ilik bekleyen herhangi bir hastayla uyuşursa, donöre haber verilerek süreç başlatılacak. Bu kampanya ile birlikte Türkiye’de bu konudaki bir açığı kapatarak hastaların ilik bulmasını kolaylaştıracak.



18- 50 yaş aralığında, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren bir hastalığı olmayanlar, Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz, AIDS hastalıklarına yakalanmamışsanız, kan grubu fark etmeksizin Kızılay merkezlerine ve gezici araçlarına giderek donör olabilirsiniz.



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