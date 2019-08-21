Hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hem de Türkiye'nin önemli höyük yerleşimlerinden biri, Oylum Höyük.
Kilis'te Suriye sınırına sıfır noktada yer alan Oylum Höyük'te kazı çalışmalarına 15'i teknik olmak üzere, 30 kişilik ekiple devam ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sürdürülen uzun soluklu projelerinden biri olan Oylum Höyük'te kazı çalışmaları 30 yılı aşkındır devam ediyor..
Prof. Dr. Atilla Engin, bölge tarihi ile ilgili yazılı belegelere ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.
Kazı alanında özellikle kraliyet mühürleri ve Hitit İmparatoru tarafından yerel krala hitaben yazılmış bir çivi yazılı belge de bulundu.
ulusal.com.tr
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