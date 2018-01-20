Adana'da polis ekiplerinin 32 noktada gerçekleştirdiği "Huzur ve Güven" uygulamasında, bir araçta yapılan aramada oyuncak ördek içerisinde tabanca ele geçirildi

Adana'da polisin yürüttüğü, "Şehit Polis Memuru Yunus Uğur Huzur ve Güven" uygulamasında, oyuncak ördek içerisine gizlenmiş tabanca ele geçirildi.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik 32 noktada polis helikopterinin de destek verdiği "Şehit Polis Memuru Yunus Uğur Huzur ve Güven" uygulaması yaptı.



Yaklaşık 2 bin polisin görev aldığı uygulamada, dedektör köpeklerle araçlarda arama yapıldı, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı.



Ekipler bir araçtaki aramada oyuncak ördek içerisine gizlenmiş halde bir ruhsatsız tabanca buldu.



Aynı uygulamada 11 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği ile bunlara ait şarjörler ve fişeklerin yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.