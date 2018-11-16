Beşiktaş'taki markete gelen zanlı, oyuncak tabancayla kasiyeri tehdit ederek kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki markete gelen güneş gözlüklü ve şapkalı zanlı, tabancasını kasadaki çalışana doğrultarak paraları istedi.



Bunun üzerine kasiyerin verdiği paraları alan zanlı, marketten çıkarak cadde üzerinde durdurduğu taksiyle olay yerinden uzaklaştı.



Market çalışanlarının durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı taksinin plakasını tespit etti.



Beyoğlu'nda durdurulan takside yapılan incelemelerde şüpheliye rastlanmadı. Markette yapılan incelemelerde ise şüphelinin yaklaşık 10 bin lirayı aldığı belirlendi.



Polis ekiplerince yapılan incelemede, zanlının olayda kullandığı tabancanın oyuncak olduğu tespit edildi.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.