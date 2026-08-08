Oyuncakla oynarken nefessiz kaldı! Küçük Miraç'ın durumu ağır

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Uluköy'de evinde oyuncaklarıyla oynayan 2 yaşındaki Miraç Ugar, yabancı cisim yutması sonucu nefessiz kaldı. Durumu ağır olan çocuk, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Oyuncakla oynarken nefessiz kaldı! Küçük Miraç'ın durumu ağır
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Edinilen bilgilere göre, çocuğunun nefessiz kaldığını fark eden anne ve babası, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DİYARBAKIR'A SEVK EDİLDİ

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Miraç Uyanık, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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