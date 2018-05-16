Oyuncu Barış Atay Mengüllü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mengüllü, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Barış Atay Mengüllü'nün, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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