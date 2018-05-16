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Barış Atay gözaltına alındı!
Barış Atay gözaltına alındı!

Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı!

Oyuncu Barış Atay Mengüllü gözaltına alındı.

Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı!
Alınan bilgiye göre, Mengüllü, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Barış Atay Mengüllü'nün, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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