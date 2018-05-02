Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine Kazdağları'nı gezmeye gelen oyuncu Burcu Biricik ve reklamcı eşi Emre Yetkin motosikletlerinin devrilmesi sonucu hafif yaralandı.Kaynak: DHA
Oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Kazdağları'nı gezmek için motosikletleriyle Bayramiç'e geldi. Eşi Biricik ile gezintiye çıkan Yetkin'in kullandığı 34 EM 4898 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Emre Yetkin ve eşi Burcu Biricik hafif yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çift, Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra taburcu edildi.
'YAŞASIN YOLLAR'
Kazdağları bölgesini eşiyle gezen oyuncu Burcu Biricik, tatil boyunca çektirdiği fotoğrafları 'Yaşasın yollar, yaşasın ormanlar' notuyla Instagram'dan paylaştı.
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