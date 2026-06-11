Öz babasını katletmişti! Malatya'daki baba cinayeti davasında karar çıktı

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sürecinde, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. Kasten öldürme suçundan yargılanan Mert Mutlu, ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, olayın meydana geliş şeklinde haksız tahrik hükümlerinin oluştuğu kanaatine vararak uyguladığı indirimle cezayı 17 yıl hapis cezasına indirdi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 5 Nisan 2024 tarihinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Tahran Sokak'ta meydana geldi. Anne ve babasının boşanmasının ardından, 55 yaşındaki babası Mahmut Nedim Mutlu ile aynı evde yaşayan 23 yaşındaki Mert Mutlu arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın giderek büyümesi üzerine Mert Mutlu, babasını bıçaklayarak öldürdü.

Yargılama esnasında sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla çeşitli kurumlardan raporlar alındı. Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan ilk raporda sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Ancak Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Mert Mutlu'nun cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde görüş bildirilmesi üzerine iki kurum arasında çelişki oluştu.

Sanık avukatının bu duruma itiraz etmesiyle birlikte dosya incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'na gönderildi. Üst Kurul tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda hazırlanan raporda, sanığın mental bozukluk nedeniyle 7 yaşından itibaren tedavi gördüğü belirtilerek, buna rağmen cezai ehliyetinin bulunduğu açıkça ifade edildi.

Dava dosyası bu raporlar doğrultusunda karara bağlandı.