Öz babasını katletmişti! Malatya'daki baba cinayeti davasında karar çıktı

Malatya'da birlikte yaşadığı babasını bıçaklayarak öldüren 23 yaşındaki sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası, mahkemenin haksız tahrik indirimi uygulamasıyla 17 yıla düşürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Öz babasını katletmişti! Malatya'daki baba cinayeti davasında karar çıktı
Yayınlanma:

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sürecinde, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. Kasten öldürme suçundan yargılanan Mert Mutlu, ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, olayın meydana geliş şeklinde haksız tahrik hükümlerinin oluştuğu kanaatine vararak uyguladığı indirimle cezayı 17 yıl hapis cezasına indirdi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 5 Nisan 2024 tarihinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Tahran Sokak'ta meydana geldi. Anne ve babasının boşanmasının ardından, 55 yaşındaki babası Mahmut Nedim Mutlu ile aynı evde yaşayan 23 yaşındaki Mert Mutlu arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın giderek büyümesi üzerine Mert Mutlu, babasını bıçaklayarak öldürdü.

Yargılama esnasında sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla çeşitli kurumlardan raporlar alındı. Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan ilk raporda sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Ancak Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Mert Mutlu'nun cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde görüş bildirilmesi üzerine iki kurum arasında çelişki oluştu.

Sanık avukatının bu duruma itiraz etmesiyle birlikte dosya incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'na gönderildi. Üst Kurul tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda hazırlanan raporda, sanığın mental bozukluk nedeniyle 7 yaşından itibaren tedavi gördüğü belirtilerek, buna rağmen cezai ehliyetinin bulunduğu açıkça ifade edildi.

Dava dosyası bu raporlar doğrultusunda karara bağlandı.

AVM'de asılsız "canlı bomba" alarmı! Paniğin arkasından 13 yaşındaki çocuk çıktıAVM'de asılsız "canlı bomba" alarmı! Paniğin arkasından 13 yaşındaki çocuk çıktıYurt
Bakan Uraloğlu: Netanyahu'nun hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşudurBakan Uraloğlu: Netanyahu'nun hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşudurGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

malatya cinayet
Günün Manşetleri
Bursa merkezli operasyonda 17 zanlı tutuklandı
CHP'de 9 ismin ihracı istendi
MASAK hesapları inceledi, dev hesap hacmi ortaya çıktı!
Önemli açıklamalar
DSÖ'den tüm dünyaya kırmızı kodlu Ebola uyarısı!
İran, ABD'nin Ürdün'deki üssünü vurdu
Deprem ve kaza hasarlı araçları "Sıfır" gibi gösterdiler!
Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Bakan Kurum, COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı
COP31 eylem gündeminin 10 önemli başlığı ve 6 hedefi
Çok Okunanlar
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu
Bakan Uraloğlu: Netanyahu'nun hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşudur Bakan Uraloğlu: Netanyahu'nun hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşudur
AVM'de asılsız "canlı bomba" alarmı! AVM'de asılsız "canlı bomba" alarmı!
Malatya'daki baba cinayeti davasında karar çıktı Malatya'daki baba cinayeti davasında karar çıktı
Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor