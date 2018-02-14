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Öz çekim yapmak için çıktığı kayalıklardan düştü

Ağır yaralanan gencin vücudunun çeşitli yerinde kırıklar olduğu öğrenildi

Öz çekim yapmak için çıktığı kayalıklardan düştü

Şırnak merkeze bağlı Kasrik beldesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla öz çekim yapmak için çıktığı kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, M.A. (27) ve kız arkadaşı A.K. (23), Sevgililer Günü dolayısıyla öz çekim yapmak amacıyla kayalıklara çıktı.

M.A, kız arkadaşıyla öz çekim yaptıkları sırada ayağının kayması sonucu dengesinin kaybederek kayalıklardan düştü.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ve AFAD ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan M.A, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.A'nın vücudunun çeşitli yerinde kırıklar olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #sevgililer günü
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