Öz oğlunun bıçakladığı yaşlı adamdan acı haber! Hastanedeki yaşam savaşını kaybetti

13 Ağustos tarihinde Salıpazarı ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Kalban mevkisinde baba ile oğul arasında bir tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre B.K, tartıştığı 70 yaşındaki babası Sami K'yı bıçakla yaraladı.

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada acil servis ekiplerince yapılan ilk tıbbi müdahalesinin ardından Sami K, ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Samsun Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Sami K, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Sami K'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin tamamlanması amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.