Öz teyzesinin kocası kabusu yaşattı: 13 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!

Karadeniz Ereğli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 aydır devam eden davada karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 13 yaşındaki M.D.'ye yönelik cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan H.K. hakkında 15 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına hükmetti. Dört ayrı suç dosyasından yargılanan sanığın aldığı bu cezanın ardından mağdur çocuğun annesi Yasemin D. ve babası Volkan D., kararın emsal teşkil ettiğini vurguladı.

KORKUNÇ GERÇEĞİ REHBER ÖĞRETMEN ORTAYA ÇIKARDI

Olayın adli makamlara yansıması, M.D.'nin okulundaki rehber öğretmenin durumu fark etmesiyle gerçekleşti. Öğretmenin ihbarı üzerine polis ekiplerinin devreye girmesiyle aile karakola çağrıldı. Anne Yasemin D., öz ablasının eşi olan H.K.'nin kızına yönelik eylemlerini burada öğrendiklerini belirtti.

Hukuk mücadelesine devam edeceklerini açıklayan Yasemin D., kızının bu süreçte büyük bir cesaret sergilediğini belirterek şunları söyledi:

"Kızım Ereğli'de bir okula gidiyordu. Rehber öğretmeninin şikayeti üzerine karakoldan çağrıldık. Kızımın eniştem, öz ablamın eşi tarafından istismar edildiği bilgisini karakoldan aldık ve zorlu süreç bizim için başlamıştı. Tam olarak 1 sene 3 ay olmuştu bu süreçte. Bu süreçte gitgellerimiz oldu. Sonrasında bugün adaletimiz şaşmadı, beklediğimiz karar çıktı. Çok şükür çocuğa istismar suçundan kendisi 15 yıl 7 ay ceza aldı. Adalet bir kere daha yerini buldu. İnanıyorduk yüce adalete. Hiç şüphemiz yoktu bu konuda. Bu konuyla alakalı davalarımız devam etmekte. Bir üst mahkemelere müracaatlarımız söz konusu. Yetkililere gerekli cezaların verilmesini, bu cezalarda indirim olmamasını talep ediyorum. Benim kızım kahraman. Adını söylemekten çekinmeyeceğim. Benim kızım bir kahraman, çünkü o boyun bükmedi, susmadı. Tehdit edildi, annesinin öldürülmesiyle tehdit edildi. Babasının öldürülmesiyle tehdit edildi. Ama kızım eninde sonunda uzun bir süreçten sonra kendi özgüvenini toplayarak konuşmaya karar verdi"

"AMAN AMCASIDIR, ENİŞTESİDİR DEMEYİN!"

Benzer vakalar yaşayanlara ve ailelere uyarılarda bulunan anne Yasemin D., yargı sürecini başka davalarla da sürdüreceklerinin altını çizdi. Yasemin D., ifadelerine şu şekilde devam etti:

"Hiç kimse korkmasın. En ufak bir istismar edildiğinde hemen annelerine, babalarına, gerekli mevkilere, polis olur, jandarma olur mutlaka gitsinler çekinmesinler. Adalet er ya da geç yerini buluyor. Bundan hiç şüpheleri olmasın. Annelere, babalara da şunları söylemek istiyorum. En önemlisi olarak bunu söylemek istiyorum. Aman amcasıdır öpsün. Aman eniştesidir sevsin. Aman gezmeye götürsün demesin. Biz böyle yaptık. Aman eniştesidir, iyi geliyordur dedik gönderdik. Çok samimiydik. Sonucunu çok ağır ödedik ama çok şükür gereken cezayı aldığını düşünüyorum. Davanın burada kapanmayacağını, yargı sürecini de diğer açtığımız davalarla devam ettireceğimi bildirmek istiyorum. Daha üst mahkemelere gideceğiz. Başka davalardan şikayetçi olacağız. Bu kişinin sadece benim kızımla da tabii ki kalmadığını şu anda sadece söylemek istiyorum"