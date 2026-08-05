Özel elektrik şirketi DEDAŞ'a tepki: "Yeterince bakım yok, elektrik gidince tarlalar sulanmıyor"

Özelleştirilen elektrik şirketleri vatandaşı da çiftçileri de mağdur ediyor. Geçen hafta İç Anadolu'daki ÇEDAŞ'ı ele almıştık. Şimdi de Güneydoğu'ya bakan DEDAŞ'ı ele alıyoruz. Bölge halkı ve çiftçi temsilcileri, sorunun çözümü için şirketin yeniden devlet eliyle işletilmesi talep ediyor.

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Özel elektrik şirketi DEDAŞ'a tepki: "Yeterince bakım yok, elektrik gidince tarlalar sulanmıyor"
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Elektrik şirketi 2013 yılında özelleşti, o günden beri Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta sorunlar bitmek bilmedi.

Bölgede yaşayanlar yeterince hizmet alamadığını söylüyor. Sık sık yaşanan kesintiler büyük mağduriyet yaratıyor.

DEDAŞ bazen kesintilere gerekçe olarak bakım ve onarımı öne sürüyor. Borcu olan da olmayan da karanlığa gömülüyor.

Özellikle çiftçiler, elektrik gidince tarlasını sulayamıyor. Bu durum verimi de olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurlu Başkanı Hikmet İpar, çiftçinin elektriği çok pahalı kullandığını söyledi. Yüzde 50 indirim talep etti.

DEDAŞ'tan kaynaklı sorunların çözülmesi için İpar, kamulaştırma çağrısı yaptı.

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