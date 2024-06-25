Özel güvenliklerin kimlik kartı sorunu: O şartın kalkmasını istiyorlar

Kolluk gücüne büyük destek verdiklerini belirten güvenlik görevlileri, herhangi bir adli vakaya karıştıklarında kartların iptal edilmesine de tepkili. Çalışanlar, görev aldıkları kurumlarda yaşanan olaylara müdahale sırasında ister istemez adli vakalara girmek zorunda olduklarını vurguladı.

Her özel güvenlik görevlisine kimlik kartı veriliyor. 5 yılda bir yenileniyor. Polis de böyle bir durum yok.

26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası nedeniyle Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Ankara’da basın toplantısı düzenledi. Çağırıcı, iş kollarında yaşanan kimlik kartı sorununa gündeme taşıdı:

- Olaya karıştığında adli vaka olduğunda bir yıl üzeri herhangi bir ceza aldı ise kimlik kartı iptal ediliyor. Bunun kaldırılmasını istiyoruz.

Çağırıcı, kimlik kartlarının katalog suçlarda soruşturma aşamasında iptal edilmesine karşı da Bakanlığın adım atmasını istedi: