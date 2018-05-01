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Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Erzincan'da özel halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Erzincan'da, Volkan Kaya'nın (35) kullandığı otomobil, Yunusemre Mahallesi 577 ve 576. sokakların kesiştiği kavşakta, Yunus Emre Mühürdaroğlu (27) idaresindeki özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile halk otobüsündeki Şenay Karslı (36), Şükran (58) ve Özlem Şenyıldız (36), Şefika (74) ve Şehnaz Demir (53), Müşerref Akpınar (55), Nafiye Kürkcü (45) ve Binali Kılıç (85) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafik akışı sağlanamadı.

Kaynak: AA
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