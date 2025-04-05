Özel kreşte skandal: 2 yaşındaki bebek dakikalarca darbedildi!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi’nde bulunan özel bir kreşte 2 yaşındaki kız çocuğu, kreşin uyku odasında yaşı daha büyük iki çocuk tarafından dakikalarca darbedildi. Olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Anne Buse Altıparmak, 28 Mart sabahı kızını her zamanki gibi kreşe bıraktıktan sonra işine gitti. Ancak öğle saatlerinde kreşten gelen bir telefonla hayatları altüst oldu.

Kreş yönetimi anne Buse Altıparmak’ı arayarak, çocuğunun yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığını söyledi. Kreşe giden Altıparmak, bebeğinin yüzünde yara izi, morluk, burnunda ve kulaklarında ise kan lekeleri olduğunu fark etti.

Kızının ısırılmasıyla ilgili kreş yönetiminden fotoğraf istemesine rağmen uyuduğu ve ortamın karanlık olduğu söylenerek oyalandığını söyleyen Altıparmak, "Kreş yönetimi telefonda kızını darbeden çocuğun kreşle ilişiğinin kesildiğini söyledi. Bunun üzerine daha çok endişelenmeye başladım ve kreşe gittim. Bana yaşanan olayla ilgili görüntü olmadığını söyleyip kızımı getirdiler. Kızımı aldığımda yüzü, her yeri parçalanmış, şişmiş, kan ve morluk içindeydi. Kucağıma alıp kontrol ettiğimde burun ve kulağının içinde kanlar kurumuştu. Olayın ne olduğunu sorduğumda yine ısırılma olduğunu söylediler. Kızımın ağlamaktan gözleri şişmişti. Çocuğumu hastaneye götürmeyen kreş yönetimi ben kızımı kontrol ederken hastaneye götürmeyi teklif etmeye başladı. Eşimle kızımı alıp hastaneye götürdüğümde doktor kızımdaki yaraların basit bir ısırılma olayı olmadığını, ciddi şekilde darbedilme olduğunu söyledi ve darp rapor edildi." diye konuştu.

“15 DAKİKA BOYUNCA EZİYET GÖRÜYOR”

Kreş yönetiminin, kızlarına saldıran çocuğun ailesine görüntüleri izlettirdiğini belirten baba Altıparmak, kendilerine ise “kamera yok” denilerek yalan söylendiğini ifade etti. Görüntülerin savcılık aracılığıyla kendilerine ulaştırıldığını ve izlediklerinde şoke olduklarını söyledi. Altıparmak, "Savcılık aracılığıyla görüntüleri aldığımızda olayın ne kadar vahim olduğunu gördük. Kamera kaydında bebeğim darbedildiğinde yanlarında hiçbir öğretmen, bakıcı ve sorumlu yoktu. Görüntülerde iki çocuk kızımı acımasızca darbediyor, 15 dakika boyunca üzerine çıkıyor, bezini çıkarıp yerde sürüklüyor, tekmeliyor ve her yerini ısırıyorlar. O kadar caniliğe maruz kalıyor ki, durmadan kızıma eziyet ediliyor." ifadelerini kullandı.

Çocuğu darbedildiğinde hiçbir sorumlunun gelmediğini ve geldikten sonra da kızlarını sakinleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Altıparmak, yaşanan olay sonrası ambulansa ve polise haber verilmediğini, bebeğin uyutulmaya çalışıldığını söyledi.

Olay sonrası aile, kreş yönetimi ve olayda ihmali bulunan tüm kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kreş sorumlusu C.B. de yaşanan olayla ilgili hukuki sürecin başladığını, açıklama yapmayacaklarını ifade etti.