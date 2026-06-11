Özel okulda dehşet! Okul sahibi müdürü silahla vurdu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir özel okulda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Kurumun sahibi, idari işler müdürünü vurarak olay yerinden kaçsa da polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakayı ele verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Özel okulda dehşet! Okul sahibi müdürü silahla vurdu
Yayınlanma:

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy semtinde faaliyet gösteren bir özel okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun sahibi 59 yaşındaki Can O. ile kurumun idari işler müdürü 36 yaşındaki Gülcan K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Tansiyonun giderek yükseldiği olayda Can O., yanında bulundurduğu silahını ateşleyerek Gülcan K.'ye saldırdı.

KULAĞINDAN VE ELİNDEN VURULUP YARDIM İSTEDİ

Silahlı saldırı sonucu kulağına ve eline isabet eden kurşunlarla yaralanan idari işler müdürü Gülcan K., çevredeki insanlardan yardım istedi. Bu esnada saldırıyı gerçekleştiren Can O., hızla okuldan ayrılarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbarların ardından bölgeye ivedilikle polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlileri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra kendisini ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde detaylı delil çalışması yürüten polis ekipleri, kaçan saldırganı bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Sarıyer Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü hızlı takip sonucunda şüpheli Can O., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme süreci çok yönlü olarak devam ediyor.

Öte yandan, silahlı saldırıya uğrayarak hastanede tedavi altına alınan Gülcan K.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Schengen'e adeta servet döktük! İşte dudak uçuklatan o fatura...Schengen'e adeta servet döktük! İşte dudak uçuklatan o fatura...Ekonomi
Real Madrid'in dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda! Aziz Yıldırım ile Perez masaya oturuyor!Real Madrid'in dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda! Aziz Yıldırım ile Perez masaya oturuyor!Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul sarıyer silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Üç milli silah ateşlendi: Hedef gemi ortadan ikiye bölündü!
Keskin Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
TRT makam aracında uyuşturucu yakalandı!
Hafta sonu planı yapanlar yandı! Yaz sıcaklarına şok mola
Bakan Yusuf Tekin resmen açıkladı
İran’dan Ürdün'e 12 balistik füze ile saldırı
Telefon hatlarında yeni dönem başlıyor!
Ünlü isimlere narkotik operasyonu!
Meteoroloji 11 Haziran raporunu açıkladı!
Bursa merkezli operasyonda 17 zanlı tutuklandı
Çok Okunanlar
Sürücüler istasyonlara koşuyor! 11 Haziran bugün benzin, motorin Ve LPG Litre fiyatları kaç TL oldu? Sürücüler istasyonlara koşuyor! 11 Haziran bugün benzin, motorin Ve LPG Litre fiyatları kaç TL oldu?
800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı
Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Meteoroloji 11 Haziran raporunu açıkladı! Meteoroloji 11 Haziran raporunu açıkladı!