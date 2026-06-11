Özel okulda dehşet! Okul sahibi müdürü silahla vurdu

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy semtinde faaliyet gösteren bir özel okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun sahibi 59 yaşındaki Can O. ile kurumun idari işler müdürü 36 yaşındaki Gülcan K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Tansiyonun giderek yükseldiği olayda Can O., yanında bulundurduğu silahını ateşleyerek Gülcan K.'ye saldırdı.

KULAĞINDAN VE ELİNDEN VURULUP YARDIM İSTEDİ

Silahlı saldırı sonucu kulağına ve eline isabet eden kurşunlarla yaralanan idari işler müdürü Gülcan K., çevredeki insanlardan yardım istedi. Bu esnada saldırıyı gerçekleştiren Can O., hızla okuldan ayrılarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbarların ardından bölgeye ivedilikle polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlileri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra kendisini ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde detaylı delil çalışması yürüten polis ekipleri, kaçan saldırganı bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Sarıyer Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü hızlı takip sonucunda şüpheli Can O., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme süreci çok yönlü olarak devam ediyor.

Öte yandan, silahlı saldırıya uğrayarak hastanede tedavi altına alınan Gülcan K.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.