Özel Okullar "Hayalet Sınıf" Kurdu MEB İnceleme Başlattı

Açık öğretime geçiş yönetmeliği değişti. Özel okullar yine işi ticarete döktü. Değişikliğin ardından özel okullar devam zorunluluğu olmayan “hayalet sınıf” uygulamasına geçti. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Özel okullara inceleme başlattı.

Özel Okullar "Hayalet Sınıf" Kurdu MEB İnceleme Başlattı

Özel okullar açık öğretime geçiş yapmak isteyen fakat yeni yönetmeliğe uymayan öğrencileri ticaret kapısı olarak gördü. Özellikle lise son sınıf öğrencileri sınava daha iyi hazırlanabilmek için devam zorunluluğu olmayan açık liseyi tercih ediyorlardı.

Milli Eğitim Bakanlığının açık liseye geçiş yönetmeliğinde değişlik yapması üzerine fırsatçı özel okullar kolları sıvadı. Açık liseye geçiş şartlarını taşımayan öğrencilere derslerin işlenmediği ve devamsızlığın dikkate alınmadığı “hayalet sınıf” uygulamasını getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ise “hayalet sınıf” kuran özel okullara inceleme başlattı.

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