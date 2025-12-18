Özel yurtta yangın paniği: 4 öğrenci dumandan etkilendi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan hafif etkilenen 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda yangın paniği yaşandı. Olay, Sakarya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yer alan yurtta saat 16.15 sıralarında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası yurtta kalan öğrenciler tedbir amacıyla binadan tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangın sırasında dumandan hafif şekilde etkilenen 4 öğrenci, ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

özel yurt yangın
