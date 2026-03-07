Özelleştirme sonrası kriz: Kangal Termik’te işçilerin maaşı ödenmedi

Özelleştirilen madenler ve santraller bir bir batıyor. Manisa Soma'da olduğu gibi Sivas Kangal'da da alarm çanları çalıyor. Termik santraller bakımsızlıktan ayakta duramıyor. Kangal Termik Santralde bu ay emekçilerin maaşları ödenmedi. Kriz büyüyor.

İşçinin sesi bu kez Sivas'ın Kangal ilçesinden yükseldi. Kangal Termik Santrali 2013 yılında Konya Şeker'e satıldı. Soma'da olduğu gibi Kangal'da da özelleştirmenin faturası işçiye kesildi.

Devirden sonra 12 yıl boyunca kar eden şirket yatırımlarını Konya'ya yaptı. 10 yılda 50'den fazla entegre tesisi açtı. Ancak işçilerin dediğine göre Kangal'a bir çivi bile çakılmadı. Santrale bakım yapmadı. Özelleştirilen santral devletten kalan malzemelerle işletildi. Gelinen noktada kriz patlak verdi. Bu ay işçi maaşı ödenmedi.

Yaklaşık 3 ay önce de Kangal Termik Santrali’nin taşeronu Köseoğlu Madencilik'te, 230 emekçi işten çıkarıldı. Gerekçe küçülme, ekonomik kriz.

Emekçiler yıllarca santrale emek verdiklerini ancak alın terlerinin karşılığını alamadığı söylüyor.

Santrali üretim üssü gördükleri için canla başla çalıştıklarını anlatan işçiler, Konya Şeker'in işletmeye gerekli değeri göstermediğini belirtiyor. Tes-iş Sivas şube başkanı Hakan Korkmaz, emekçilere mücadele mesajı verdi.

Sivas işçi
