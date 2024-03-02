Özgür Özel o adayı çekilmesi için tehdit etmiş! İmamoğlu da rüşvet teklif etmiş!

Kırklareli'de CHP'nin yaptığı ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Serdar Türker'in bağımsız aday olarak seçimlere girme kararının ardından Özgür Özel'in 3 defa arayıp çekilmesini söylediğini iddia etti.

Türker, "Yola çıktıktan sonra Özgür Özel 3 kez arayarak adaylıktan çekilmemi istedi" dedi. İmamoğlu'nun da kendisiyle görüşmek istediğini söyleyen Türker, İBB'de bir Daire Başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif edildiğini iddia etti.

Serdar Türker, "Kırklareli Belediye Başkan aday adayıydım. Ve yapılan bütün anketlerde birinci çıktım. Bunu CHP Genel Merkezi de milletvekilleri de biliyor. Fakat ısrarla memnuniyet anketlerinden yüzde 16,5 gibi o kadar düşük bir oy oranı alan Kırklareli belediye başkanı, ısrarla Ankara'daki baskılarla ön seçime sokuldu." ifadelerini kulandı.

Bağımsız aday olduğunu ilan ettikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini 3 kez arayarak adaylıktan çekilmesini istediğini söyleyen Türker, "Ben de hiçbir zaman adaylıktan çekilmeyeceğimi ve benim arkamda çok değerli Kırklareli halkı olduğunu ısrarla ifade ettim." ifadelerini kullandı.