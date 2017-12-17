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Pakistan'da kiliseye saldırı: 8 ölü

Pakistan'ın Ketta kentinde bir kiliseye ayin sırasında düzenlenen intihar saldırısında 8 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

Pakistan'da kiliseye saldırı: 8 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaleti Polis Şefi Abdul Razzak Cheema, saldırganların, başkent Ketta'da yaklaşık 400 kişinin katıldığı pazar ayini sırasında kiliseye baskın yaptığını belirtti.

Cheema, saldırıyı 4 militanın gerçekleştirdiğini, birinin girişte üzerindeki bombaları imha ettiğini, diğerinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü kaydetti.

Kaçan iki militanı yakalama operasyonunun sürdüğünü aktaran Cheema, saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 44 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Başbakan Şahid Hakan Abbasi, yaptığı açıklamada, masumları hedef alan saldırıyı kınadı.

"Teröristlerin dini yok, barışı ve değerlerimizi bozmalarına izin vermeyeceğiz. Devletin tüm gücüyle onlara karşı koyulacak." ifadesini kullanan Abbasi, saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kilise #Ketta #pakistan
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