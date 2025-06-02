Palandöken'den zincir marketlere kurban tepkisi: İbadet değil, ticaret

Zincir marketler bu yıl da erken teslimat ve kampanyalarla kurban satışına başladı. Bazı marketler “Kurban kesiminden sonra 3-5 saat içinde teslim” vaadiyle reklam yaptı. Esnaf temsilcileri ise bu uygulamaların kurban ibadetini sulandırdığını savunuyor. TESK Başkanı Palandöken, “Et bu şekilde artık ticarete dönüştü. Bu, kurban kesmek değil, ticaret yapmaktır” dedi.

Palandöken, kurban ibadetinin şartlarına da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hayır kurumlarına bağışlanan kurbanlar hariç, bu ibadet; kesilecek hayvanın bizzat görülerek, kesim anına ve dağıtımına şahit olunarak yerine getirilmelidir. Size gönderilen 3-5 kilogramlık bir et paketiyle ‘kurban kestik’ denilemez.”

Palandöken ayrıca kurban pazarlarında yapılan yüz yüze alışverişlerin önemine vurgu yaptı:

“Pazarda hayvanı görerek almak, veteriner kontrolünden geçip geçmediğini öğrenmek mümkündür. Kurban ibadeti ehil kişilerce, dini kurallara uygun biçimde yerine getirilmelidir. Şartlar buna göre hazırlanmalı, bilinçli tüketici bu konuda dikkatli olmalıdır.”