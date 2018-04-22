Erzurum BEAH'ta tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hem yüzlerini boyayan hemşireler ile pasta kesti hem de palyaçolarla oyun havaları eşliğinde oynayıp gönüllerince eğlendi.

Erzurum'da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hem pasta kesip hem de palyaçolarla oyun havaları eşliğinde eğlenerek adeta hastaneyi düğün salonuna çevirdi.



Erzurum BEAH Çocuk Hastalıkları Kliniğinde tedavi gören ya da muayene gelen çocukların eğlenip mutlu olması için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Etkinlik kapsamında hastane yetkilileri, çocuk servisi ve polikliniğini süsledikten sonra muayeneye gelen çocukları da çeşitli hediyelerle karşıladı.



Çocuk servisinde yatarak tedavi gören hastalara yüzleri boyalı şekilde hediye verip tedavilerini uygulayan hemşireler, ardından hastanenin çok amaçlı konferans salonu ve servislerinde palyaçolar eşliğinde hasta çocuklarla pasta kesti.



Çocukların eğlenmesi için hemşirelerin yüzlerini boyadığı etkinlikte, hastanede müzik gruplarının seslendirdiği oyun havaları eşliğinde oyun oynayan çocuklar hastalıklarını unutup gönüllerince eğlendi.



Hemşire ve sağlık çalışanlarıyla oynayıp dans eden çocuklar, etkinliklerle moral bulup düğün salonlarındaki eğlenceyi aratmayan görüntüler oluşturdu.



BEAH Başhekim Vekili Dr. Mahmut Avcı, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Bayramı'nı kutlamak amacıyla hastanede tedavi gören çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.



Hasta çocuklarla bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Avcı, "Çocukların sağlıklarına daha fazla katkı sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dünyanın en değerli varlıkları olan çocuklarımızı daha nasıl mutlu ederiz diye çalışıyoruz. Çocuklara yapılacak her yatırım onların sağlıklı şekilde büyümesi ve ülkemizin sonsuza dek devam etmesini sağlayacak ortam oluşturacaktır." dedi.



Çocukların sağlığına katkı sunmaya çalışıyorlar



Mahmut Avcı, sağlık çalışanları olarak çocukların sağlıklarına daha fazla katkı sunmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.



Etkinlikle hem hasta çocukların hem de ailelerin son derece mutlu olduğunu belirten Avcı, "Hasta çocuklarımız hastanemizin çok amaçlı konferans salonu, çocuk kliğini ve servislerinde palyaçolar eşliğinde çeşitli gösterilerle 23 Nisan'ı doyasıya kutlayıp gönüllerince eğlendi. Etkinlik sonrası pastalar keserek çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıttık." diye konuştu.



Avcı, etkinliğe destek veren Rıfkı Salim Burçak Çok Amaçlı Lisesi ile hastanenin çocuk servisi hemşireleri başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Etkinlikten dolayı büyük heyecan ve mutluluk yaşayan çocuklar ve aileleri de hastane yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür etti.