Aydın'da pamuk üreticilerini yakından ilgilendiren makinalı hasat ücretleri açıklandı. Ancak hasat sezonu gelmesine rağmen pamuk üreticisinin tedirgin bekleyişi sürüyor. Ziraat Odaları, Pamuk destekleme primlerinin acilen açıklanması için bir kez daha Tarım Bakanlığı'na seslendi.

Türkiye'de pamuk hasat sezonu gelmesine rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleme primlerini hâla açıklamadı. Pamuk çiftçisinin haftalardır süren tedirgin bekleyişi, giderek daha gergin bir hale dönüşüyor.



Ziraat odalarının başkanları, bakanlıkta düzenlen toplantıda acil çözüm istemelerine rağmen primlerin hâlâ açıklanmayışından rahatsız. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, hükümete bir kez daha seslendi. Gecikmenin çok ağır sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.



Üreticinin dönüm başına 2 bin lira masraf yaptığını, artan maliyetler altında ezildiğini ve borçlandığını anlatan Kendirlioğlu, belirsizliğin acilen giderilmesini istedi.



Kendirlioğlu, Aydın'da dekar başına alınacak makinalı hasat ücretlerini de açıkladı.



İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, üreticinin pamuğu depolayamadığı için hasattan hemen sonra, yok pahasına sattığını anlattı. Hükümetten depo sorununu çözmesini istedi.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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