Pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında 13 Şubat Perşembe gece saatlerinde başlayan yangın üçüncü gününde.

İlk gün söndürüldükten sonra yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Pamuk saplarının istiflendiği depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alevlere, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çalışmaları 10 ekiple devam ediyor.

Yanmayan pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları çerçevesinde, üç gün önce trafiğe kapatılan Karataş yolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu arada, pamuk sapı balyalarının fabrikanın elektrik üretim bölümünde kullanıldığı belirtildi.

ulusal.com.tr