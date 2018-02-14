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Pamukkale alternatif turizm sektörlerinde cazibe merkezi olmaya doğru gidiyor

Traventerleriyle ünlü Denizli'nin Pamukkale ilçesi alternatif turizm sektörlerinde de cazibe merkezi olmaya doğru gidiyor. Pamukkale'de eşsiz bir manzara eşliğinde yamaç paraşütü yapabilirsiniz. Yılda yaklaşık 20 bin atlayış yapılıyor ve kentte 12 ay uçma olanağı bulunuyor. Özellikle Uzak Doğulu adrenalin tutkunları atlayış için Pamukkale'ye geliyor.

Pamukkale alternatif turizm sektörlerinde cazibe merkezi olmaya doğru gidiyor

Beyaz cennetin gökyüzünde adrenalin şenliği yapılıyor. Pamukkale semaları yamaç paraşütçülerinin oluşturduğu renk cümbüşüyle şenleniyor. 

Sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle Dünya mirası listesindeki Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, yamaç paraşütüne olan ilgi de giderek artıyor. 

Antalya ve İstanbul’dan günlük turlarla gelen özellikle Uzak Doğulu turistler, buraya uğramadan geçmiyor.

Atlayışlar ilçeye 2,5 kilometre uzaklıktaki Dinamit Tepe’den yapılıyor. Travertenlerin eşsiz manzarası yamaç paraşütüyle görsel şölene dönüşüyor. Yılda yaklaşık 20 bin atlayış yapılıyor.

Son yıllarda kentte balon turizmi de gelişti. Günlük 5 tur yapılabiliyor.

Pamukkale, bu eşsiz coğrafya üzerinde süzülmek, manzarayı kuş bakışı seyretmek isteyenleri bekliyor.  



HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ 
ulusal.com.tr

Etiketler; #denizli
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