Pamukkale'de Plütonyum yani "Cehennem kapısı" ziyarete açılıyor. Hierapolis Antik Kentinde gün yüzüne çıkarılan ve arkeoloji dünyasında büyük heyecan uyandıran Plütonyum, Eylül ayında meraklılarına sergilenecek.

"Ölüler ülkesine geçiş kapısı" Hierapolis'te ziyarete açılıyor.



Pamukkale'nin "Kutsal şehri" Hierapolis Antik Kentinde heyecan yaratan bir kazı gün yüzüne çıkarılmıştı.



İtalyan kazı ekibi, 2013'te antik dünyada "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak kabul edilen Plütonyum'u bulmuştu.



Gün yüzüne çıkarılan yapı, eylül ayında gezi güzergahına ekleniyor ve ziyarete açılıyor.



Peki oldukça gizemli bir ada sahip "Plütonyum"un hikâyesi ne?



Antik coğrafyacı Strabon'un verdiği bilgiye göre, pagan inanışının hakim olduğu antik çağda Hierapolis'teki termal suların kaynağı olan mağaradan çıkan gaz, oraya yaklaşan canlıları öldürüyor.



Bu nedenle mağara, mitolojide yer altı dünyasının hükümdarı Plüton'un cehenneminin giriş kapısı olarak kabul ediliyor. Bu kapıda adak törenleri yapılıyor ve ölen boğaların tanrı Plüton'a kurban edildiğine inanılıyor.



Şimdi ise vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti'nde antik termal havuzdaki tarihi sütunların arasında yüzme deneyimi yaşıyor.