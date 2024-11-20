Pamukkale Üniversitesi'ndeki grevde 12. gün geride kaldı

Pamukkale Üniversitesi'nde grev 12. gününü geride bıraktı. Grevdeki kafeterya emekçileri yüzde 40 zam istiyor. Soğuk havaya rağmen eylemi sürdüren işçiler taleplerinin karşılanmasını bekliyor.

Sabri Kasapoğlu Sabri Kasapoğlu
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Pamukkale Üniversitesi'nde greve çıkan işçiler direniyor. Geri adım atmak yok, haklar verilene kadar mücadele sürecek.

Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası'na üye işçilerin Pamukkale Üniversitesi'ndeki grevi devam ediyor. Emekçiler grevde 12 günü geride bıraktı. Son durumu Toleyis İzmir Şube Başkanı ve Ege Bölge Başkanı Mustafa Çelik Ulusal Kanal'a anlattı.

İşçiler, aylık 21 bin 870 liranın üstüne yüzde 40 zam istemişti. Ancak üniversite ilk 6 ay sıfır zam ve ocakta ise asgari ücret seviyesini teklif etmişti.

Öğrencilerin kantinlerde çalıştırılarak grevin kırılmaya çalışıldığı da iddia edildi. Ancak emekçiler kararlı geri dönüş yok.

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