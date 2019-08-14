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Pamukkale'ye turist akını

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Beyaz travertenleri ile büyüleyici bir görsele sahip olan Pamukkale'yi bu yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Pamukkale'ye turist akını

Her mevsim ziyaretçi alan Pamukkale bu yıl rekora gidiyor. 2019 yılında 3 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçinin Pamukkale'yi ziyaret etmesini bekleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Termal sularıyla şifa dağıtan Pamukkale'nin beyaz travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılar, bölgeye dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin parlak bir yıl yaşadığını söyledi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu: Pamukkale'de bu yıl 3 milyon yakın ziyaretçinin olacağını tahmin ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Pamukkale
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