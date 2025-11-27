Papa 14. Leo'nun İstanbul ziyareti trafiği etkileyecek: Valilik, 4 gün boyunca kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu

İstanbul Valiliği, Papa 14. Leo’nun yapacağı dört günlük İstanbul ziyareti nedeniyle kent genelinde bazı güzergahların araç trafiğine kapatılacağını ve sürücüler için yeni alternatif yolların oluşturulduğunu resmen açıkladı.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, uluslararası öneme sahip bu ziyaret süresince güvenlik ve ziyaret programının aksamadan yürütülmesi amacıyla gerekli trafik düzenlemelerinin hayata geçirileceği bildirildi.

Trafiğe kapatılan yollar ve oluşturulan alternatif güzergahlar şöyle:

27 Kasım Perşembe günü saat 17.00'den programın bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar şunlar:

"1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti

2. Yeni Havaalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti

3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)

4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)

6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)

7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti

8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti

9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı istikametine kapatılacaktır

10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi istikametine kapatılacaktır

11. Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacaktır".

Alternatif yollar ise şöyle:

"1. D100 Kuzey

2. D100 Güney

3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti

4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti

5. Aksu Caddesi

6. 10.Yıl Caddesi

7. Abdülezel Paşa Caddesi

8. Ragıp Gümüşpala Caddesi

9. Macar Kardeşler Caddesi

10. Tersane Caddesi

11. Evliya Çelebi Caddesi

12. Kemeraltı Caddesi

13. Yedikuyular

14. Asker Ocağı Caddesi

15. Vali Konağı Caddesi

16. Halaskargazi Caddesi".

28 Kasım Cuma günü saat 09.30'dan program bitimine kadar Saint Esprit Kilisesi-Bomonti Fransız Fakirhanesi kapanacak yollar şunlar:

"1. Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacaktır.

2. Halaskargazi Caddesi

3. Abide-İ Hürriyet Caddesi Halaskargazi istikametine tapatılacaktır

4. Darülaceze Caddesi Kesişiminden İtibaren Abide-i Hürriyet Caddesi kapatılacaktır

5. Silahşör Caddesi

6. Ortakır Sokak taşıt trafiğine kapatılacak".

Alternatif yollar şunlar:

"1. Vali Konağı Caddesi

2. Yedikuyular Caddesi

3. Asker Ocağı Caddesi

4. Büyükdere Caddesi

5. 19 Mayıs Caddesi

6. Merkez Caddesi"

Papa 14. Leo'nun Fransız Fakirhanesi ziyareti saat 07.00'den program bitimine kadar kapanacak yollar şunlar:

"1. Ortakır Sokak

2. Düzoğlu Sokak"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Silahşör Caddesi

2. Nehir Sokak

3. Semt Pazarı Sokak

4. İncirlidede Caddsi

5. Gökkuşağı Sokak

6. Yeniyol Sokak"

Saat 09.00'dan program bitimine kadar Bomonti Fransız Fakirhanesi-Vatikan İstanbul Temsilciliği kapanacak yollar şunlar:

"1. Cumhuriyet Caddesi

2. Silahşör Caddesi

3. Abide- i Hürriyet Caddesi

4. Ortakır Sokak

5. İzzet Paşa Sokak

6. Halaskargazi Caddesi

7. Papa Roncalli Sokak

8. Babil Sokak"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Valikonağı Caddesi

2. İstiklal Sokak

3. Merkez Caddesi

4. Büyükdere Caddesi

5. Akar Caddesi".

Saat 12.00'den programı bitimine kadar Vatikan İstanbul Temsilciliği- AHL DKE kapanacak yollar şunlar:

"1. Refik Saydam Caddesi

2. Tarlabaşı Bulvarı

3. Cumhuriyet Caddesi

4. Atatürk Bulvarı Aksaray İstikameti

5. Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti

6. Avrasya Transityol Bakırköy İstikameti

7. Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Taşhanlar Arası)

8. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)

9. Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Tersane Caddesi

2. Evliya Çelebi Caddesi

3. Kemeraltı Caddesi

4. Yedikuyular Caddesi

5. Asker Ocağı Caddesi

6. Vali Konağı Caddesi

7. Halaskargazi Caddesi

8. Abdülezel Paşa Caddesi

9. Ragıp Gümüşpala Caddesi

10. Macar Kardeşler Caddesi

11. Sahil Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti

12. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

13. Aksu Caddesi

14. 10.Yıl Caddesi"

Saat 14.30'den program bitimine kadar Atatürk Havalimanı- Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu kapanacak yollar şunlar:

"1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti

2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti

3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)

4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)

6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)

7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti

8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti

9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır

10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır

11. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır"

Alternatif yollar şunlar:

"1. D100 Kuzey

2. D100 Güney

3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti

4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti

5. Aksu Caddesi

6. 10.Yıl Caddesi

7. Abdülezel Paşa Caddesi

8. Ragıp Gümüşpala Caddesi

9. Macar Kardeşler Caddesi

10. Tersane Caddesi

11. Evliya Çelebi Caddesi

12. Kemeraltı Caddesi

13. Yedikuyular

14. Asker Ocağı Caddesi

15. Vali Konağı Caddesi

16. Halaskargazi Caddesi".

Saat 07.00'den program bitimine kadar Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu -Sultanahmet Camii C Kapı kapanacak yollar şunlar:

"1. Cumhuriyet Caddesi

2. Tarlabaşı Bulvarı

3. Refik Saydam Caddesi

4. Tersane Caddesi

5. Kemeraltı Caddesi

6. Galata Köprü Sirkeci İstikameti

7. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti

8. Ankara Caddesi Sirkeci İstikameti (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan Arası)

9. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti

10. Sahil Kennedy Caddesi Florya İstikameti".

Alternatif yollar şunlar:

"1. Ragıp Gümüş Pala Caddesi".

Saat 06.00'dan program bitimine kadar Sultanahmet Camii tedbirleri kapsamında kapanacak yollar şunlar:

"1. Fatih ilçesi Küçükayasofya Caddesi

2. Fatih ilçesi Torun Sokak

3. Fatih ilçesi Dalbastı Sokak

4. Fatih ilçesi Utangaç Sokak

5. Fatih ilçesi Üçler Sokak

6. Fatih ilçesi Nakilbent Sokak

7. Fatih ilçesi Tavukhane Sokak

8. Fatih ilçesi Aksakal Sokak

9. Fatih ilçesi Atmeydanı Caddesi".

Alternatif yollar şunlar:

"1. Fatih ilçesi Kadırga Limanı Caddesi

2. Fatih ilçesi Piyerloti Caddesi

3. Fatih ilçesi Türkeli Caddesi

4. Fatih ilçesi Su Terazisi Sokak".

Saat 07.45'ten program bitimine kadar Sultanahmet Camii- Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi kapanacak yollar şunlar:

"1. Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak Arası)

2. Yeşilyurt İstasyon Caddesi

3. Demiryolu Caddesi"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Ragıp Gümüşpala Caddesi

2. Yıl Caddesi

3. Aksu Caddesi

4. Eski Havaalanı Caddesi"

Saat 06.00'dan program bitimine kadar Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi çevresindeki tedbirler kapsamında kapanacak yollar şunlar:

"1. Bakırköy ilçesi Serbesti Caddesi (Serbesti Caddesi Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı Arası)

2. Bakırköy ilçesi Yeşilzeytin Sokak

3. Bakırköy ilçesi Endaze Sokak

4. Bakırköy ilçesi Andelip Sokak

5. Bakırköy ilçesi Yakutçu Sokak

6. Bakırköy ilçesi Zümrüt Sokak

7. Bakırköy ilçesi Harekat Ordusu Caddesi

8. Bakırköy ilçesi 14 Nisan Caddesi"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Gazi Evrenos Caddesi

2. Fener Caddesi"

Saat 08.00'den program bitimine kadar Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi- Vatikan İstanbul temsilciliği konutu kapanacak yollar şunlar:

"1. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

2. Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı Arası)

3. Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi

4. Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti

5. Refik Saydam Caddesi

6. Tarlabaşı Bulvarı

7. Cumhuriyet Caddesi"

Alternatif yollar şunlar

"1. D100 Kuzey

2. D100 Güney

3. Eski Havaalanı Caddesi Florya Caddesi

4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti

5. Aksu Caddesi

6. Abdülezel Paşa Caddesi

7. Ragıp Gümüşpala Caddesi

8. Macar Kardeşler Caddesi

9. Tersane Caddesi

10. Evliya Çelebi Caddesi

11. Kemeraltı Caddesi

12. Yedikuyular Caddesi

13. Asker Ocağı Caddesi

14. Vali Konağı Caddesi"

Saat 13.30'den program bitimine kadar Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu - Fener Rum Patrikhanesi kapanacak yollar şunlar:

"1. Cumhuriyet Caddesi

2. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi

3. Fatih ilçesi Ayvansaray Caddesi

4. Fatih ilçesi Mürsel Paşa Caddesi

5. Fatih ilçesi Kadir Has Caddesi

6. Fatih ilçesi Abdulezal Caddesi"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Tersane Caddesi

2. Evliya Çelebi Caddesi

3. Kemeraltı Caddesi

4. Yedikuyular Caddesi

5. Asker Ocağı Caddesi

6. Vali Konağı Caddesi

7. Fatih ilçesi Fevzi Paşa Caddesi"

Saat 06.00'dan program bitimine kadar Fener Rum Patrikanesi çevresindeki tedbirler kapsamında kapanacak yollar şunlar:

"1. Fatih ilçesi Yıldırım Caddesi

2. Fatih ilçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak

3. Fatih ilçesi İncebel Sokak

4. Fatih ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Baki Dede Sokak

2. Sancaktar Yokuşu Sokak"

Saat 14.20'den program bitimine kadar Fener Rum Patrikhanesi - Volkswagen Arena kapanacak yollar şunlar:

"1. Fatih ilçesi Ayvansaray Caddesi

2. Fatih Caddesi Mürselpaşa Caddesi

3. Fatih ilçesi Kadir Has Caddesi

4. Fatih ilçesi Abdulezelpaşa Caddesi

5. Fatih ilçesi Savaklar Caddesi

6. D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol Arası

7. Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM İstikameti

8. Tem Güney Yol Okmeydanı Ayrımı ile Maslak Yanyol Katılım Arası

9. Büyükdere Caddesi

10. Ayazağa Caddesi"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Fatih ilçesi Ayvansaray Caddesi

2. D100 Güney Haliç Yeni Köprüden Akım D100 Güney istikametine Verilecek

3. Piyalepaşa Bulvarı

4. İmrahor Caddesi

5. Odesa Bulvarı

6. Kemerburgaz Caddesi

7. D100 Kuzeyden Gelip Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yoluna Giden Akım Hasdal-

Okmeydanı Bağlantı Yolu Girişinden Kapatılarak Dersaadet Caddesi'nden Kağıthane

İstikametine Yönlendirilecek.

8. Tem Güney Okmeydanı Ayrımlarından Fsm Köprüsü İstikameti Kapatılarak Hasdal- Okmeydanı İstikametine Yönlendirilecek.

9. Sahil Alt Güzergâhı

10. Çilekli Caddesi

11. Baltalimanı Caddesi"

Saat 07.00'den program bitimine kadar Volkswagen Arena çevresindeki tedbirler kapsamında kapanacak yollar şunlar:

"1. Ayazağa Caddesi'nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi arasında kalan kısım"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Büyükdere Caddesi

2. Okul Caddesi

3. Mimar Sinan Caddesi

4. Ayazağa Cendere Caddesi"

Saat 17.00'den program bitimine kadar Volkswagen Arena- Vatikan İstanbul Temsilciliği kapanacak yollar şunlar:

"1. Ayazağa Caddesi

2. Büyükdere Caddesi

3. Merkez Caddesi

4. TEM Kuzey Yol Beşiktaş Ayrımları ile Hasdal Kavşağı Arası

5. Hasdal Okmeydarı Bağlantı Yolu D100 İstikameti

6. D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yanyol Katılım Arası

7. Halaskargazi Caddesi

8. Cumhuriyet Caddesi"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Baltalimanı Sahil Yolu

2. Katar Caddesi

3. Azerbaycan Caddesi

4. İmrahor Caddesi

5. Ortaklar Caddesi

6. 19 Mayıs Caddesi

7. Abide-i Hürriyet Caddesi

8. Vali Konağı Caddesi

9. Rumeli Caddesi

10. Piyale Paşa Bulvarı

11. Odesa Caddesi"

30 Kasım Pazar günü saat 07.00'den program bitimine kadar Vatikan İstanbul Temsilciliği konutu- İstanbul Ermeni Patrikanesi kapanacak yollar şunlar:

"1. Cumhuriyet Caddesi

2. Tarlabaşı Bulvarı

3. Refik Saydam Caddesi

4. Atatürk Bulvarı Sahil istikameti

5. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

6. Atatürk Köprüsü Sahil"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Vali Konağı Caddesi

2. Halaskargazi Caddesi

3. Yedikuyular Caddesi

4. Asker Ocağı Caddesi

5. Evliya Çelebi Caddesi

6. Tersane Caddesi

7. Ragıp Gümüş Pala Caddesi

8. Namık Kemal Caddesi"

Saat 06.00'dan program bitimine kadar İstanbul Ermeni Patrikanesi tedbirleri kapsamında kapanacak yollar şunlar:

"1. Fatih ilçesi Hayriye Tüccar Caddesi

2. Fatih ilçesi Türkeli Caddesi

3. Fatih ilçesi Nişancı Sokak

4. Fatih Molataşı Caddesi

5. Fatih ilçesi Sevgi Sokak

6. Fatih ilçesi Nalbant Camii Sokak"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Sahil Kennedy Caddesi

2. Kadırga Limanı Caddesi

3. Çifte Gelinler Caddesi"

Saat 08.30'dan program bitimine kadar İstanbul Ermeni Patrikanesi-Fener Rum Patrikanesi kapanacak yollar şunlar:

"1. Atatürk Bulvarı Atatürk Köprüsü İstikameti

2. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti

3. Fatih ilçesi Ayvansaray Caddesi

4. Fatih ilçesi Mürsel Paşa Caddesi

5. Fatih ilçesi Kadir Has Caddesi

6. Fatih ilçesi Abdülezel Paşa Caddesi

7. Fatih ilçesi Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti2

Alternatif yollar şunlar:

"1. Ragıp Gümüş Pala Caddesi

2. Sahil Kennedy Caddesi"

Saat 06.00'dan program bitimine kadar Fener Rum Patrikanesi tedbirleri çerçevesinde kapanacak yollar şunlar:

"1. Fatih ilçesi Yıldırım Caddesi

2. Fatih ilçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak

3. Fatih ilçesi İncebal Sokak

4. Fatih ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi"

Alteranif yollar şunlar:

"1. Baki Dede Sokak

2. Sancaktar Yokuşu Sokak"

Saat 12.45'ten program bitimine kadar Fener Rum Patrikanesi - AHL DKE kapanacak yollar şunlar:

"1. Atatürk Bulvarı Sahil İstikameti

2. Gazi Mustafa Kemal Paşa Sahil İstikameti

3. Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Yenikapı Taşhanlar Arası)

4. Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)

5. Yeni Havaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Vatan Caddesi

2. Millet Caddesi

3. Macar Kardeşler Caddesi

4. Aksu Caddesi

5. 10 Yıl Caddesi

6. D100"

Papa 14. Leo'nun İstanbul programları kapsamında konaklama yeri çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında kapanacak yollar şunlar:

(27 Kasım Perşembe günü saat 07.00'den 30 Kasım Pazar günü saat 12.00'ye kadar)

"1. Çimen Sokak Kesişimi

2. Satırcı Sokak

3. Papa Roncalli Sokak

4. Cebel Topel Sokak"

Alternatif yollar şunlar:

"1. Yedikuyular Caddesi

2. Çimen Sokak

3. Fransız Hastanesi Sokağı