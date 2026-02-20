Para çekemediği ATM’yi balyozla parçaladı!

Kastamonu’da teknik arıza nedeniyle para çekemeyen 48 yaşındaki C.Ö., banka şubesi önüne getirdiği balyozla ATM’yi kullanılmaz hale getirdi.

Kastamonu, sabah saatlerinde sıra dışı bir saldırıya sahne oldu. Olay, Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bankanın önündeki ATM’den para çekmek isteyen 48 yaşındaki C.Ö., teknik bir arıza nedeniyle işlemini tamamlayamadı.

DAKİKALARCA UĞRAŞTI SONUÇ ALAMADI

Para çekmek için cihazın başında dakikalarca zaman harcayan ancak başarılı olamayan C.Ö., duruma öfkelenerek bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra elinde balyozla geri dönen şahıs, banka şubesinin önündeki ATM’ye saldırdı. C.Ö., balyoz darbeleriyle cihazı parçalayarak kullanılmaz hale getirdi.

ATM’ye yönelik saldırıyı fark eden banka çalışanları durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, saldırganı gerçekleştirdiği eylemin ardından gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

