Para çekemediği ATM’yi balyozla parçaladı!

Kastamonu, sabah saatlerinde sıra dışı bir saldırıya sahne oldu. Olay, Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bankanın önündeki ATM’den para çekmek isteyen 48 yaşındaki C.Ö., teknik bir arıza nedeniyle işlemini tamamlayamadı.

DAKİKALARCA UĞRAŞTI SONUÇ ALAMADI

Para çekmek için cihazın başında dakikalarca zaman harcayan ancak başarılı olamayan C.Ö., duruma öfkelenerek bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra elinde balyozla geri dönen şahıs, banka şubesinin önündeki ATM’ye saldırdı. C.Ö., balyoz darbeleriyle cihazı parçalayarak kullanılmaz hale getirdi.

ATM’ye yönelik saldırıyı fark eden banka çalışanları durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, saldırganı gerçekleştirdiği eylemin ardından gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.