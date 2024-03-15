Para milli yüzücü Turgut Aslan Yaraman'dan İtalya'da altın madalya!

İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, altın madalya aldı.

Para milli yüzücü Turgut Aslan Yaraman'dan İtalya'da altın madalya!
Editör: Yağmur Biçen

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Udine şehrinde bağlı Lignano Sabbiadoro kasabasındaki organizasyonun ikinci gününde Turgut Aslan, genç erkekler 50 metre serbestte mücadele etti.

Milli sporcu, 28.75'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Para Yüzme Dünya Serisi, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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