Para ver, ehliyet al: Konya merkezli sahtecilik zinciri çökertildi

Sürücü belgesi almak isteyen adayları sahte belgelerle sınava soktular, "joker" adaylar kullandılar. Konya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda usulsüzlük yapan 12 kişi yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Para ver, ehliyet al: Konya merkezli sahtecilik zinciri çökertildi
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, sürücü belgesi almakta zorlanan adayların para karşılığında ehliyet sahibi yapılmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin elde ettiği bilgilere göre şüpheliler, önce ehliyet almakta zorlanan adaylara ulaştı. Ardından, bu adaylara montajlanmış fotoğraflarla sahte kimlik kartları çıkartılarak ilçe nüfus müdürlükleri üzerinden resmi kimlik işlemleri yapıldı.

Bu sahte belgelerle adaylar, anlaşmalı sürücü kurslarına kayıt ettirildi. İşin en çarpıcı kısmı ise yazılı sınavlarda yaşandı. Adayların yerine sınava giren, “joker” olarak adlandırılan kişilerle sahte başarı belgeleri alındı ve bu yolla sürücü belgeleri düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında, 5 sahte sürücü belgesi, çeşitli kimlik kartları ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Polis, dijital materyallerde daha fazla kişiye ulaşılıp ulaşılmadığını incelemeye aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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