Enkazdan çıktı yaraları sarmaya koştu

Kahramanmaraş merkezli depreme misafir olarak gittiği Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki arkadaşının evinde yakalanan, kaldığı enkazdan 6 saat sonra kurtarılan paramedik Furkan Bilir (22) gönüllü olarak Malatya’daki afetzedelerin yardımına koştu. Malatya'da trambüslerin park alanındaki yüzlerce afetzedeye hizmet veren Bilir, “Böyle bir günde sağlıkçı olup da boş duramazdım” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme arkadaşlarına misafir olarak gittiği Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yakalanan Furkan Bilir, yıkılan evin enkazında kaldı. Görevliler tarafından 6 saat sonra enkazdan çıkarılan Bilir, Kayseri’de oturan ailesinin yanına gitti. Banyo yapıp üzerini değiştiren Bilir, Türk Kızılay’a giderek paramatik olduğunu ve gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışmak istediğini belirtti. Yetkililer, Furkan Bilir’i Malatya’da Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri'ne ait trambüslerin park alanındaki sağlık evine yönlendirdi. Kısa sürede görev yerine gelen Bilir afetzedelere hizmet vermeye başladı.

"KIZILAY'A GİDİP GÖREV İSTEDİM"

Böyle bir günde evde boş oturmayıp halka hizmet vermeyi bir görev saydığını belirten Furkan Bilir, şunları söyledi: