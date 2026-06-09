Paranın büyüklüğü dudak uçuklattı! 27 ilde düğmeye basıldı, peş peşe gözaltılar var

Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında belirlenen 84 şüpheliden 72'si gözaltına alındı, 4 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi, 8 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Paranın büyüklüğü dudak uçuklattı! 27 ilde düğmeye basıldı, peş peşe gözaltılar var
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Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca bir internet sitesinde 7258 sayılı "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna" muhalefet suçunun işlendiği belirlenerek soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) araştırması da yapılan soruşturmada, para transferlerine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabı incelemeye alındı. Yapılan derinlemesine incelemeler sonucunda, söz konusu banka hesaplarının yıllık işlem hacminin tam 8 milyar lira olduğu belirlendi.

27 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Yürütülen titiz çalışmaların ardından operasyon için harekete geçildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'dan 23, Antalya'dan 6, Batman ve Hakkari'den 5'er, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa'dan 4'er, İzmir, Bursa, Adana, Hatay ve Van'dan 3'er, Mardin, Mersin, Aydın'dan 2'şer, Ankara, Samsun, Gaziantep, Nevşehir, Burdur, Kocaeli, Niğde, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla ve Siirt'ten 1'er olmak üzere toplam 27 ilde 84 şüpheli tespit edildi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan şahıslardan 4 kişinin zaten cezaevinde olduğu belirlenirken, firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise hızla sürdüğü bildirildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Polis ekiplerince basılan adreslerde yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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