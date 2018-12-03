banner999
Borsa haftaya nasıl başladı?
Borsa haftaya nasıl başladı?
Çin tarifeleri kaldırmayı kabul etti
Çin tarifeleri kaldırmayı kabul etti
"Suudi Prens 'Pac-Man' gibi"
İzmir polisi o çeteyi çökertti
İzmir polisi o çeteyi çökertti

Paraşütçü Kaan Atasever elektrik direğinde asılı kaldı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'ndan paraşütle atlayan ve iniş esnasında elektrik direğinde asılı kalan kişi, elektrik şirketi ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Paraşütçü Kaan Atasever elektrik direğinde asılı kaldı

Alınan bilgiye göre, yamaç paraşütüyle Ali Dağı'ndan atlayan Kaan Atasever, yaşadığı bir sorun nedeniyle iniş alanını ıskaladı.

Paraşütü, iniş alanı yakınında dağ yolu üzerinde bulunan aydınlanma direğine takılan Atasever, burada asılı kaldı. 

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ (KCETAŞ) yetkilileri ve itfaiye ekipleri, Atasever'i asılı kaldığı yerden kurtardı.

Atasever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

KCETAŞ'ın sosyal medya hesabından, "Kazara aydınlatma direğimize iniş yapan paraşütçü vatandaşımıza itfaiye ve arıza ekiplerimiz, anında müdahale ederek sağlıklı bir şekilde paraşütçünün inmesine yardımcı olmuştur. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." açıklaması yapıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #paraşütçü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.