Park halindeki araçta korkutan yangın! Sebebi navigasyon cihazı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde güneş altında park halinde bırakılan bir kamyonette bulunan navigasyon cihazı aşırı ısınarak patladı. Aracın alev almasına neden olan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Olay, Hayriye Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. 64 yaşındaki M.S. isimli vatandaşa ait olduğu belirlenen 26 ALY 069 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeyken aniden alev aldı.
Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın nedeniyle kamyonetin iç kısmında maddi hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin ilk tespitler yapıldı. Ekiplerin değerlendirmelerine göre yangın, kamyonetin içerisinde bırakılan navigasyon cihazının doğrudan güneş ışığına ve yüksek ısıya maruz kalması sonucu ortaya çıktı. Isınan cihazın patlamasıyla birlikte aracın içinin alev aldığı belirtiliyor.
Yaşanan olayın ardından polis ekipleri yangınla ilgili resmi inceleme başlattı, bölgedeki süreç devam ediyor.