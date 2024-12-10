Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobil, yangının büyümesiyle kısa sürede alev topuna dönüşürken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yayınlanma:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda 10 BFY 71 plakalı otomobilde yangın çıktı.
Otomobilin kaputunun altından duman çıkmaya başladığını ve kısa sürede yükselen alevleri gören çevre esnafı, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sekv edildi. Ekipler, adeta alev topuna dönen araca müdahale etti.
Kısa sürede yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı